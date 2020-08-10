Муниципального депутата Москвы Галямину вызвали в СКР по новому уголовному делу

Муниципального депутата Тимирязевского района Москвы Юлию Галямину вызвали в Следственный комитет на допрос по новому уголовному делу. Об этом она сама сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Меня сегодня пригласили в управление СКР по какому-то еще уголовному делу в качестве свидетеля. Я не знаю, по какому, но это не дело ЮКОСа, по которому у меня был первый обыск, и не дело по ст.212 о неоднократном нарушении порядка проведения митинга, по которому я прохожу как обвиняемая», — рассказала Ю.Галямина.

Она уточнила, что допрос состоится в среду 12 августа.