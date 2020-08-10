«Спартак» обратится в РФС с просьбой дать оценку работе судейской бригады Василия Казарцева на матче против «Сочи»

«Спартак» обратится в Российский футбольный союз с просьбой дать оценку работе судейской бригады Василия Казарцева на матче команды против «Сочи». Как сообщает РБК, письмо будет направлено в экспертно-судейскую комиссию уже сегодня.

Спартак, в очередной раз пострадавший от действий арбитров, хочет не только добиться справедливости. А точнее – наказания для тех, кто недобросовестно исполняет свою работу. Владелец московского клуба Леонид Федун заявил, что на матчи Российской премьер-лиги в качестве видеоассистентов рефери нужно приглашать иностранных судей. «Только так удастся восстановить доверия к системе VAR», отметил Федун в интервью ТАСС.

Напомним, что арбитр Казарцев, назначая второй пенальти в ворота Спартака в концовке матча против Сочи, обсуждал данный эпизод с видеоассистентом Алексеем Еськовым. Однако в итоге решение принял ошибочно. Что перекладывает часть ответственности и на инспектора VAR. Напомню, что судейский комитет уже отстранил Казарцева от обслуживания матчей РПЛ. Кроме того, по информации СЭ, оба арбитра уже завтра пройдут проверку на детекторе лжи.

А вот к возможности аннулировать результат матча с Сочи и добиться переигровки в Спартаке относятся скептически. Сам Леонид Федун заявил, что сделать это невозможно. Ранее отменить результат скандального матча предложил, в частности, Вице-спикер Госдумы Александр Жуков.

Вот только созданный в таком случае прецедент может негативно повлиять на дальнейшее развитие Российской Премьер Лиги.

Ранее Президенту РФС Александру Дюкову удалось убедить Леонида Федуна не снимать Спартак с Чемпионата. По информации РБК, вчерашнее заявления владельца красно-белых было сделано на эмоциях.