Три сотрудника отделения МВД по району «Арбат» заключены под домашние аресты по обвинению в мошеннических действиях

По данным следствия, силовики фабриковали улики и использовали данные карт задержанных для оплаты своих покупок.

При составлении протоколов на задержанных полицейские делали копии всех их документов, в том числе банковских карт. Потом они использовали эти данные для оплаты недорогих товаров в онлайн магазинах, обычно это была еда и алкогольные напитки, пишет газета «Коммерсантъ». Следственный комитет возбудил уголовное дело после обращения граждан, пострадавших от действий силовиков. Их поиском занималось управление собственной безопасности полиции. Подозреваемыми стали капитан полиции и два сержанта, работавшие в отделении внутренних дел по району Арбат. Их обвиняют в превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий и мошенничестве с использованием служебного положения в крупном размере. Полицейские при патрулировании территории остановили машину и досмотрели в районе Арбатской площади. Этот произошло в конце июня. Далее, по версии следствия, они подбросили пакетик с неизвестным веществом, а задержанным сказали, что нашли у них наркотики. Однако отпустили, когда получили крупную сумму денег, снятых с карт. После проведения расследования полицейские признали вину. С учетом этого по решению суда их отправили на два месяца не в СИЗО, а под домашний арест.

По результатам проверки фигурантов уголовного дела уволят из полиции.