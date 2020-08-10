Московского муниципального депутата Юлию Галямину вызвали на допрос по новому уголовному делу

Она должна явиться в Следственный комитет 12 августа – пока в качестве свидетеля. Об этом сама Галямина сказала «Эху Москвы». В чем ее обвиняют, она не знает. Это уже третье дело в отношении Галяминой. Ранее ее обвинили в неоднократном нарушении при организации митинга.