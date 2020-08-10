Правительство Ливана уходит в отставку в полном составе

Об этом заявил министр здравоохранения Хамад Хасан после заседания кабинета. Министр общественных работ и транспорта Мишель Наджар подтвердил это решение. По его словам, таким образом члены кабинета министров хотят снять с себя ответственность. Однако, они продолжат выполнять свои обязанности до формирования нового правительства. В эти минуты, как было объявлено во дворце Серай, премьер-министр Хасан Диаб должен официально сообщить об отставке правительства в своем выступлении по телевидению.

Жители Ливана выходят на митинги и требуют отставки правительства после взрыва в порту Бейрута, который привел к многочисленным жертвам и разрушениям.