Редакции трех изданий – «Ведомости», «Коммерсантъ» и РБК потребовали от властей Белоруссии освободить российских журналистов, задержанных при освещении протестов в Минске. В опубликованном совместном обращении они называют особенно тревожной ситуацию с корреспондентом Медузы Максимом Солоповым, о котором с часа ночи нет никаких известий.

Издания призывают все российские СМИ присоединиться к их заявлению.