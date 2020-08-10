Мировой суд Москвы оштрафовал компанию Google на полтора миллиона рублей за повторный отказ фильтровать запрещенный контент. Как отмечает издание Медуза, это минимальный размер штрафа. Максимальный размер по этой статье 5 миллионов
В декабре 2018 года Google оштрафовали на 500 тысяч рублей за отказ подключить реестр запрещенных сайтов. После этого сообщалось, что компания и Роскомнадзор «наладили конструктивный диалог» по поводу удаления запрещенного контента.
Мировой суд Москвы оштрафовал Google на полтора миллиона рублей за повторный отказ фильтровать запрещенный контент
Мировой суд Москвы оштрафовал компанию Google на полтора миллиона рублей за повторный отказ фильтровать запрещенный контент. Как отмечает издание Медуза, это минимальный размер штрафа. Максимальный размер по этой статье 5 миллионов