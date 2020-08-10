Россия убедила Кипр пересмотреть налоговое соглашение.

Сейчас она ведёт похожие переговоры и с другими странами.

Республика Кипр согласилась повысить налог на проценты и дивиденды до пятнадцати процентов. На сайте министерства финансов России сказано, что соответствующее соглашение стороны должны будут подписать в сентябре. Эту информацию подтвердил и министр финансов Греции Константинос Петридис, добавив, что условия договора выгодны для обеих сторон.

Сейчас налог на выплаты дивидендов в пользу резидентов Кипра может составить пять или десять процентов, а налог на проценты по займам вплоть до нуля. Как сообщает агентство РБК, поэтому через островное государство из России часто вывозят капитал в оффшоры.

Минувшей весной президент Владимир Путин в рамках борьбы с этой практикой распорядился пересмотреть налоговые соглашения с так называемыми «транзитными» странами. Сейчас, Россия планирует провести переговоры по этому вопросу еще и с Люксембургом, Мальтой и Нидерландами.

Если Россия и Кипр подпишут договор в сентябре, то он вступит в силу уже с начала следующего года.