Правительство Ливана в полном составе уходит в отставку, сообщает РБК. Полномасштабный политический кризис в Ливане происходит в результате массовых протестов, которые, в свою очередь, начались после недавнего взрыва в порту Бейрута. В минувшие выходные тысячи ливанцев вышли на митинг с требованием отставки правительства и проведения реформ. Демонстранты ворвались в здания четырех министерств и ассоциации банков – чтобы их вытеснить, были использованы армейские силы.

Как сообщает Al Arabia, субботний митинг перешел в массовые столкновения. По данным силовых структур, погиб один полицейский, 70 были ранены, всего пострадавших около семисот человек.

Премьер-министр Ливана Хассан Диаб в субботу выступил с обращением, в котором заявил, что взрыв произошел из-за коррупции. Он также сказал, что видит выход из кризиса в досрочных выборах, рассказывает Al Jazeera, и заранее сообщил президенту страны Мишелю Ауну о своем желании уйти в отставку. В отставку ушли восемь членов ливанского парламента. С идеей досрочных выборов согласен и маронитский патриарх Бшара Бутрус аль-Раи, который также призывал правительство Ливана уйти.



Возмущение людей нарастало давно, на протяжении нескольких месяцев — из-за резкого падения экономики и обвала национальной валюты, продолжает британская газета The Guardian. Прошлогодние массовые выступления в итоге привели к свержению кабинета, но система практически не изменилась. В условиях экономического давления и пандемии коронавируса протест сошел на нет. Теперь же недовольство правящей элитой снова возросло на фоне возмущения населения в связи с произошедшим взрывом. На Площади мучеников, в центре Бейрута, где собираются участники протестов, были поставлены символические виселицы – как бы для ливанских политиков. В Бейруте мало кто готов доверять расследование катастрофы властям, которые допустили, чтобы на ветхих складах годами бесконтрольно хранились огромные запасы взрывчатого вещества. Один из ведущих телеканалов страны LBC объявил бойкот политической элите. Телеканал решил, что больше не будет транслировать никаких политических речей или заявлений лидеров об обещанном расследовании обстоятельств взрыва в порту Бейрута.

В результате этого взрыва вечером 4 августа погибло не менее 158 человек, пострадавших около пяти тысяч. Взрывная волна нанесла значительные повреждения многим городским зданиям, а вблизи от места происшествия полностью уничтожены.