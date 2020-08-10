Президент Путин поручил правительству начать необходимую подготовку к осенне-зимнему эпидемическому сезону

В частности, вакцинация от гриппа должна охватить до 60% населения России, — сообщается на сайте Кремля. Также в соответствии с поручением президента должна быть обеспечена вакцинация от COVID-19 после государственной регистрации соответствующей вакцины. Кроме того, правительству поручено заложить в бюджете приоритетное финансирование закупки лекарств, тестов и оборудования для лечения коронавирусной инфекции, а также сохранить резерв коек осенью и зимой.
2020-08-10T18:21:05+03:00
2020-08-10T18:21:05+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:21, 10 августа 2020
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