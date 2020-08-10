Президент Путин поручил правительству начать необходимую подготовку к осенне-зимнему эпидемическому сезону

В частности, вакцинация от гриппа должна охватить до 60% населения России, — сообщается на сайте Кремля. Также в соответствии с поручением президента должна быть обеспечена вакцинация от COVID-19 после государственной регистрации соответствующей вакцины. Кроме того, правительству поручено заложить в бюджете приоритетное финансирование закупки лекарств, тестов и оборудования для лечения коронавирусной инфекции, а также сохранить резерв коек осенью и зимой.