Родители детей,страдающих спинальной мышечной атрофией ответили чиновникам, считающих,что лечить детей слишком дорого

Родители детей, страдающих спинальной мышечной атрофией ответили чиновникам, которые считают, что лечить таких больных слишком дорого. В частности, об этом заявил зам.главы Федеральной антимонопольной службы Тимофей Нижегородцев. Он предложил отложить внесение препарата «спинраза» в перечень необходимых и важнейших лекарств. Письмо публикует Новая газета.

Как пишет Новая, в январе 2020 года, не дождавшись лечения, умерли семь пациентов со спинальной мышечной атрофией. Их можно было спасти. Дети, которые просто не дождались лечения, умирают каждый месяц.

Список подписавшихся родителей – на сайте Новой газеты.