Бутырский суд Москвы приступил к рассмотрению по существу дела в отношении младшей из сестер Хачатурян, которую на момент совершения убийства отца признали невменяемой. Как передает ТАСС, весь процесс пройдет в закрытом режиме. Поддержать девушку пришли несколько десятков человек. В настоящее время суд опрашивает свидетелей обвинения и потерпевших.

Ранее адвокат Ярослав Пакулин сообщил, что старшие сестры Хачатурян выступят в качестве свидетелей во время рассмотрения дела в отношении своей младшей сестры. Единственное удовлетворенное судом на предварительных слушаниях ходатайство —

о рассмотрении дела в составе коллегии трех судей.