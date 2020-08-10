Александр Лукашенко утверждает, что власти не причастны к отключению интернета на территории Белоруссии

Это сделано из-за границы, чтобы вызвать недовольство у населения, заявил президент во время встречи с главой миссии наблюдателей от СНГ Сергеем Лебедевым. Сейчас, по словам главы государства, специалисты разбираются, откуда идет эта блокировка.

Ранее «Белтелеком» объявил, что сбои в работе интернета вызваны «значительным ростом трафика, поступающего с внешних IP-сетей из-за пределов страны». По данным провайдера, были зафиксированы «множественные кибератаки различной степени интенсивности». Восстановить работу интернета «Белтелеком» рассчитывает к вечеру.

