В российском МИДе назвали непропорциональными действия силовых органов Белоруссии в отношении российских журналистов

Многие из задержанных заранее и по всем правилам запрашивали у Минска аккредитацию, но им отказали, «зато сейчас дали дубинками по голове», написала на своей странице в «Фейсбуке» официальный представитель министерства Мария Захарова. Она считает, что «это точно не по-братски». При этом Захарова отметила, что журналисты обязаны работать, уважая законы страны пребывания и наличие аккредитации является обязательным условием их легальной деятельности.