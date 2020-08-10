Колонна военных грузовиков направилась в центр Минска, где сегодня в 7 вечера должна начаться новая протестная акция после воскресных событий. Видео транслирует интернет-портал People.Onliner. Накануне тысячи людей вышли на улицы после оглашения предварительных результатов выборов, согласно которым за действующего президента Александра Лукашенко проголосовало 80% избирателей. Милиция применяла слезоточивый газ, светошумовые гранаты, водометы и стреляла по протестующим резиновыми пулями. Более трех тысяч человек по всей стране были задержаны.