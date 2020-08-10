Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко предложил Смольному обменять Гатчинский дворец на ДК имени Горького

По его словам, жители недовольны ограничениями, которые мешают им ходить через парк.



Александр Дрозденко поручил договориться со Смольным председателю областного комитета по культуре. Получить Гатчинский дворец и парк Ленобласть надеется в обмен на ДК имени Горького в Кировском районе Петербурга. Здание в стиле конструктивизма построили в двадцатых годах прошлого века. За него Ленобласть хочет приобрести императорскую резиденцию восемнадцатого столетия. Площадь ансамбля составляет около семисот гектаров. По словам Дрозденко жители Гатчины жалуются, что из-за режима работы заповедника не могут пересекать парк поздно вечером и ночью. Также им не нравится платить за вход во время фестивалей и праздников. Если Смольный не пойдёт на обмен, глава Ленобласти готов предложить ДК за Приоратский дворец. Этот памятник восемнадцатого века также находится в собственности Петербурга. Ранее Ленобласть получила парк вокруг Приоратского дворца, напоминает издание «Коммерсантъ». Само здание осталось у города.

Десять лет назад передать региону Гатчинский дворец и парк предлагал губернатор Ленобласти Валерий Сердюков, однако Смольный отказался это сделать.