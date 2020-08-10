AOKИ призвала Минздрав РФ отложить регистрацию вакцины от коронавируса, разработанной в Центре имени Гамалеи

Ассоциация организаций клинических исследований (АОКИ) призвала Минздрав России отложить регистрацию вакцины от коронавируса, разработанной в Центре имени Гамалеи. Об этом говорится в обращении, направленном главе ведомства Михаилу Мурашко, пишет интернет-издание «Медуза». Фармкомпании также настаивают, что еще рано делать заключения об эффективности вакцины. Ее создатели не завершили тестирование с участием «даже сотен человек». Кроме того, в ее основе лежит другая вакцина, испытания которой еще не закончились. Они также призвали Минздрав «не форсировать разработку», поскольку в мире насчитывается еще 25 вакцин-кандидатов. Шесть из них проходят испытания с участием тысяч и десятков тысяч человек. Таким образом, ускоренная регистрация уже не сделает Россию лидером этой гонке, а лишь подвергнет ненужной опасности граждан.

