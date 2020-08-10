Россия и Кипр договорились о новых условиях налогового соглашения

Этого удалось достичь во время переговоров в Москве.

Стороны согласовали поправки в документ, который позволяет избежать двойного налогообложения. С таким сообщением выступил министр финансов Кипра Константинос Петридис. В министерстве финансов России подтвердили, что Москва останавливает процесс разрыва налогового соглашения с Кипром. Это произошло после того, как было получено одобрение повышения налога на дивиденды до 15%. Переговоры по данному вопросу проводили с апреля. Именно тогда министерство финансов России предложило Кипру отменить все льготы по налогу на дивиденды и проценты. Такой вариант рассматривался как наиболее жесткий. В ответ поступила инициатива создать соглашение, которое могло бы способствовать безналоговому выводу из России значительных финансовых ресурсов.

Все юридические формальности решат до конца года, соглашение вступит в силу с 1 января.