Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская считает себя победителем прошедших выборов

Она утверждает, что у ее штаба есть данные альтернативного подсчета голосов, и ее команда намеревается «доказывать все нарушения». Тихановская призывает тех, кто считает, что его голос украли, не молчать. Она также отметила, что готова встретиться с Александром Лукашенко.

Глава штаба Тихановской Мария Колесникова, в свою очередь, заявила, что в штабе готовы к долговременному протесту.

Согласно предварительным данным, объявленным ЦИК Белоруссии, действующий президент набрал более 80% голосов. Тихановская – менее 10%.

