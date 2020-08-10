Антонио Бандерас заразился коронавирусом

О том, что тест на COVID-19 дал положительный результат, сам испанский актер написал актер в «Твиттере». По его словам, он вынужден праздновать свое 60-летие на карантине. Бандерас заверимл, что чувствует себя «относительно хорошо» и надеется на скорое выздоровление.