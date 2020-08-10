Кипр окончательно принял предложение Минфина повысить до 15% ставки налога на проценты и дивиденды из России

Консенсус был достигнут во время заключительного раунда переговоров в Москве. Об этом написал в Twitter министр финансов Кипра Константинос Петридис. Позже эту информацию подтвердил российский Минфин. Там уже подсчитали, что дополнительные поступления в российский бюджет в результате принятого решения составят до 150 миллиардов рублей ежегодно. Ранее Москва пригрозила разрывом налогового соглашения с Кипром в случае несогласия на пересмотр соглашения об избежании двойного налогообложения.