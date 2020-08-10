Местонахождение задержанного в Минске российского журналиста Семена Пегова установлено

Он находится в центре изоляции правонарушителей в Минске. Об этом сообщил РИА «Новости» пресс-секретарь российской дипмиссии Алексей Маскалев.

Sputnik Беларусь сегодня сообщил о задержании своего корреспондента Евгения Олейника. По данным агентства, его

избили после ночных беспорядков в Минске. Позже Олейник сообщил РИА Новости, что его освободили, и рассказал подробности избиения силовиками. Ранее главный редактор Daily Storm Алена Сивкова рассказала, что журналистов издания избили при задержании. Она также отметила, что пострадал и их коллега из «Медузы». Союз журналистов России пытается узнать подробности о задержании и избиении российских корреспондентов, сказал «Эху Москвы» глава Союза Владимир Соловьев. Он отметил, что подобные действия в любом случае неприемлемы.

