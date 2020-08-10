СЖР потребовал от властей Белоруссии немедленного освобождения задержанных российских журналистов

Союз журналистов России потребовал от властей Белоруссии немедленного освобождения задержанных сотрудников российских СМИ. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» глава СЖР Владимир Соловьев.

Он уточнил, что на данный момент у СЖР есть информация о задержании пятерых российских журналистов — это Семен Пегов, Максим Солопов, Евгений Олейник, Антон Старков, Дмитрий Лысенко. «Есть информация о том, что Пегов и Солопов при задержании были избиты. При этом редакции не могут с ними выйти на связь. СЖР требует немедленного освобождения журналистов», — подчеркнул В.Соловьев.

Он добавил, что такое же заявление появится и на сайте Совета по правам человека при президенте РФ.

В.Соловьев напомнил, что вчера в Минске были задержаны трое журналистов «Дождя» — сейчас они находятся в России, и им ничего не угрожает.