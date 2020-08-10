Международные лидеры, включая президентов США и Франции, а также ООН, пообещали оказать помощь Ливану в размере 300 млн долларов после разрушительного взрыва в порту Бейрута, в результате которого 158 человек погибло, тысячи пострадали и сотни тысяч лишились домов.

Срочный Виртуальный саммит по ситуации в Бейруте, в котором после взрыва склада с амиачной селитрой, разрушившего целые кварталы города, произошли массовые беспорядки, созвали ООН и президент Франции Эммануэль Макрон. В саммите приняли участие лидеры более чем 30-ти стран и международных организации, включая президента США Дональда Трампа. Учачтники саммита пообещали срочную помощь Ливану в размере $300 млн, которая будет предоставлена без каких-либо условий правительству страны, таких как проведение политических реформ. Но условием последующей долгосрочной помощи требование проведения реформ станет.

15 лидеров стран, участвовавших в саммите, выступили с заявлением о том, что помощь должна быть оказана напрямую ливанскому народу. А Эмманюэль Макрон заявил, что «это дело властей страны отвечать на требования народа». После разруши кльноот взрыва в порту Бейрута 4 августа в ливанской столице не прекращаются протесты с требованием отставки президента и правительства страны.

В результате взрыва в Ливане, который и так уже находился в состоянии экономического коллапса, 6000 человек пострадали и более 300-от тысяч лишились крова.