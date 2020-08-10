До сих пор неизвестна судьба нескольких российских журналистов, которых вчера задержали в Белоруссии

Дипломатам из посольства России пока удалось найти только одного из задержанных.

Основатель интернет-проекта WarGonzo Семён Пегов находится в минском Центре изоляции правонарушителей. Об этом сообщает агентство РИА «Новости» со ссылкой на российское посольство. В каком состоянии находится военный корреспондент и предъявлены ли ему какие-либо обвинения, не уточняется.

Минувшей ночью в социальных сетях появилось видео задержания Семёна Пегова. Когда он был предположительно в бессознательном состоянии его за руки волочил по асфальту боец ОМОН. В свою очередь телеграмм-канал Baza, не указывая источник, писал, что россиянину грозит от пяти до восьми лет лишения свободы по обвинениям в участии в незаконном митинге.

Помимо Пегова, на вчерашнем митинге в Минске после задержания пропали еще четверо россиян. Это журналист интернет-издания Meduza Максим Солопов, корреспондент агентства Sputnik Евгений Олейник, а также сотрудники сетевого издания Daily Storm Андрей Старков и Дмитрий Ласенко. Связи с ними также до сих пор нет.

Союз журналистов России требует немедленно освободить задержанных.

В свою очередь, официальный представитель МИД Мария Захарова назвала «непропорциональными» действия белорусских силовиков в отношении российских журналистов. По словам Захаровой «дубинка по голове это не по-братски». Напомним, — белорусские власти указывают на то, что у задержанных не было аккредитации. В свою очередь, в МИДе напомнили, что многие из задержанных запросили аккредитацию заранее и по всем правилам.

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал «не допустить Майдана» и дать адекватный ответ на попытки, как он выразился, «разорвать страну».

По официальным предварительным данным Центризбиркома Белоруссии, на президентских выборах Лукашенко набрал более 80% голосов. У его основного конкурента, Светланы Тихановской, около 10%. Тихановская отказывается признавать результаты выборов, она объявила победителем себя и одновременно отметила, что готова к переговорам с Лукашенко.