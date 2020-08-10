Корреспонденты телеканала БелСАТ утверждают, что нашли и поговорили с Евгением Заичкиным,который,как сообщалось, погиб

Корреспонденты польского телеканала БелСАТ утверждают, что нашли и поговорили с Евгением Заичкиным, который, как сообщалось, погиб во время протестов в Минске. Заичкин сообщил, что ему оказали первую помощь в городе, а затем доставили в больницу. Спустя некоторое время пострадавшего отпустили домой.