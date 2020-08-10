СПЧ просит МИД РФ выразить протест Минску после задержания российских журналистов

Комиссия СПЧ по развитию гражданского общества, свободе информации и правам журналистов призывает МИД России выразить официальный протест в связи с задержанием российских журналистов в Белоруссии. В частности, в Минске пропал корреспондент Медузы Максим Солопов, связи с ним нет уже больше 12 часов.

Издание Дейли Сторм утверждает, что перед задержанием Солопова избили сотрудники милиции.

В посольстве России в Минске сообщили, что официального уведомления от белорусской стороны о задержании россиян пока не поступало, — сообщает ТАСС.