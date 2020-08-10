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15:06, 10 августа 2020

В Башкирии началась акция в защиту горы Куштау

Лицензию на разработку шихана сроком на 20 лет получила Башкирская сырьевая компания.

В минувшее воскресенье по разным оценкам от 3 до 4 тысяч человек пришли на акцию «Живая цепь в защиту Куштау» недалеко от Стерлитамака. Отмечу, что предыдущие несколько флешмобов по мнению наблюдателей собирали не более 500 человек. Ситуация обострилась в конце июля, когда Башкирская содовая компания начала вырубку деревьев, чтобы подготовить место под геологоразведочные работы.

Вчерашняя акция прошла без каких-либо согласований и без происшествий. Собравшиеся держали флаг республики Башкортостан длиной более километра и скандировали лозунги «Куштау, живи», «Хабаровск , мы с тобой» и «Хабиров, уходи».
Ночью к постоянно действующему лагерю активистов, преимущественно из числа местных жителей, пришла группа из нескольких десятков молодых людей, которые, по словам самих активистов, пытались спровоцировать их на конфликт. По мнению смотрителей лагеря, преимущественно несовершеннолетние молодые люди были в нетрезвом состоянии и действовали за денежное вознаграждение.
Защитники шихана уверены, что все действия противоположной стороны направлены на прорыв лагеря активистов, чтобы пропустить на гору тяжелую технику.

Между тем, в Башкирской содовой компании заявляют о непричастности к ночному инциденту и сообщают о прошедшей сегодня утром акции сотрудников БСК с требованием не лишать их работы, перекрывая доступ к сырью.



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