Польша потребовала созвать саммит лидеров ЕС из-за ситуации в Белоруссии после президентских выборов

Европейский совет намерен обсудить вопрос о применении силы властями против протестующих.

Европейский совет призвал проявить солидарность с белорусами. Обращение к председателю ЕС Шарлю Мишелю и главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен направил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. В письме указано, что после президентских выборов в Белоруссии власть применила силу против своих граждан, которые требуют перемен в стране. Глава кабинета министров Польши призвал поддержать граждан Белоруссии в их стремлении к свободе.

Европейский союз готов пойти на серьезные меры воздействия на президента Александра Лукашенко и рассмотреть вопрос введения новых санкций в отношении Минска. Страны Балтии также выразили свою негативную оценку. Так в литовском министерстве иностранных дел заявили, что выборы в Белоруссии не соответствовали международным обязательствам страны и общепринятым демократическим стандартам, не были свободными и справедливыми.

Согласно официальным предварительным данным Центризбиркома Белоруссии, Александр Лукашенко набирает 80,23% голосов, единый кандидат от оппозиции Светлана Тихановская — 9,9%.