Роскомнадзор предлагает увеличить сроки давности для дел о неправомерном использовании персональных данных россиян

Роскомнадзор предлагает увеличить сроки давности для рассмотрения дел о неправомерном использовании персональных данных россиян и увеличить штрафы за подобные нарушения.

Об этом заявил глава ведомства Андрей Липов на встрече с президентом. По его словам, сейчас самый большой штраф – 75 тысяч рублей. Это несоизмеримо с той выгодой, которую получают правонарушители и с ущербом для граждан. Липов также предложил предоставить его ведомству дополнительные полномочия по проверке процедуры обработки персональных данных уполномоченными структурами.