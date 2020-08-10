Глава Роспотребнадзора заявила о незначительном количестве заразившихся коронавирусом среди вернувшихся с курортов

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о незначительном количестве заразившихся коронавирусом среди тех, кто вернулся с курортов, как российских, так и зарубежных. По словам Поповой, мониторинг ситуации ведется с июля.

Россия с сегодняшнего дня возобновила авиасообщение с курортными городами Турции Антальей, Бодрумом и Даламаном. По данным турецкого телеканала ТRТ, в Анталью сегодня прилетели более 500 туристов из России. В течение дня ожидаются новые рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.