Мэр Москвы Сергей Собянин утверждает, что ситуация с коронавирусом в Москве стабильна уже два месяца. Суточный прирост заболевших не более 0,3%. При этом Роспотребнадзор просит региональные власти придерживаться всех мер предосторожности из-за коронавируса.

По официальным данным, в России за сутки более 5-ти тысяч новых случаев. Умерли 70 человек. Больше всего заразившихся в Москве – почти 700.