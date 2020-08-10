Лукашенко утверждает, что интернет в Белоруссии отключают из-за границы, а не по инициативе властей

Во время выборов сайты белорусских СМИ, а также государственных органов работали со сбоями. Это продолжается и сегодня. Ведущая телекоммуникационная компания Белоруссии, «Белтелеком», заявила, что сбои произошли в результате множества кибератак.

По предварительным данным Центризбиркома, действующий глава государства Александр Лукашенко набирает более 80% голосов. Его основной конкурент, Светлана Тихановская, получила около 10%. Тихановская отказывается признавать результаты выборов. Она призвала не молчать тех, кто считает, что его голос украли.

Минувшей ночью в Минске и других городах страны начались массовые акции протеста. По данным МВД, задержаны около 3-х тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов.