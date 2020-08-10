Z Архив новостей новости
5 18 6 1207
14:32, 10 августа 2020

Лукашенко утверждает, что интернет в Белоруссии отключают из-за границы, а не по инициативе властей

Во время выборов сайты белорусских СМИ, а также государственных органов работали со сбоями. Это продолжается и сегодня. Ведущая телекоммуникационная компания Белоруссии, «Белтелеком», заявила, что сбои произошли в результате множества кибератак.
По предварительным данным Центризбиркома, действующий глава государства Александр Лукашенко набирает более 80% голосов. Его основной конкурент, Светлана Тихановская, получила около 10%. Тихановская отказывается признавать результаты выборов. Она призвала не молчать тех, кто считает, что его голос украли.
Минувшей ночью в Минске и других городах страны начались массовые акции протеста. По данным МВД, задержаны около 3-х тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Дмитрий Медведев: Наша страна ответила на преступное поведение тогдашнего президента Грузии Именно поэтому тогда я принял непростое, но единственно возможное решение – встать на защиту Абхазии и Южной Осетии, сначала защитив их от агрессии, а затем, по просьбе их граждан, признав их полную независимость…

5 284 6 31053 08.08
Блоги

Официальный ответ Центра общественных связей ФСБ РФ на запрос Союза журналистов России »…инкриминируемое Сафронову И.И. преступное деяние не имеет отношения к его профессиональной журналистской деятельности»...

5 40 6 9918 03.08
Новости

Путин поздравил Лукашенко с победой на президентских выборах «Рассчитываю, что ваша госдеятельность будет способствовать развитию взаимовыгодных отношений Москвы и Минска» — говорится в поздравлении…

5 94 6 13032
Блоги

Арест 33 россиян в Минске оказался провокацией спецслужб Украины «Комсомольской правде» стали известны сенсационные подробности того, как шпионы незалежной попытались поссорить Белоруссию и Россию…

5 429 6 59666 07.08
Блоги

Алексей Мельников публицист

Беги, беззаконие, беги Своими действиями они показали, что опасность ковида для них только предлог для того, чтобы препятствовать гражданам публично, на улицах города, выражать свое протестное мнение…

5 61 6 11755 03.08
Новости

Лукашенко назвал выборы праздником, который «кому-то захотелось испортить» Он также утверждает, что беспорядки в Белоруссии были организованы извне…

5 64 6 9331
Новости

Государственный телеканал «Беларусь 24» сообщил, что Центризбирком подведет итоги выборов в 9 утра Глава ЦИКа Лидия Ермошина, как передает ТАСС, обещала это сделать к двум часам ночи, но затем лишь перечислила отдельные районы в некоторых областях, где, по ее утверждению, Александр Лукашенко набрал больше 90% голосов…

5 36 6 5771
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Друзья, желаю вам победы над опостылевшим диктатором При нем фактически уничтожены выборы, задавлены гражданские права и свободы, дубина политических репрессий обрушена на оппозицию…

5 107 6 20194 09.08
Блоги

Сергей Марков политолог

Цель госпереворота в Белоруссии — чтобы она перестала быть союзником России Россия не будет спокойно наблюдать за антироссийским государственным переворотом в Белоруссии. И, если Лукашенко не справится сам, то Россия окажет братскому народу Белоруссии всю необходимую помощь…

5 65 6 12358 09:49
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Бочка варенья and корзина печенья «Руку Кремля» не нашли ни американские прокуроры, ни судьи, никто не нашёл ее. Теперь будут «искать» у населения, решая сугубо прагматические задачи…

5 95 6 18154 06.08
Блоги

Рустам Солнцев журналист

За Крым — ответишь? Если бы Наташа Ионова присягала на верность Украине, а после предательски, тайком оказалась бы в Крыму, то поделом. Но я не помню её присягу. И ненависти к Украине тоже не помню…

5 124 6 24721 08.08
Блоги

Андрей Илларионов экономист

Лукашенко должен уйти! Это не просьба. Не приглашение. Не уговоры…

5 30 6 6221 12:03
Новости

TUT.BY СК Белоруссии сообщает о возбуждении уголовных дел по статье о массовых беспорядках Их участникам и организаторам грозит от 8 до 15 лет лишения свободы…

5 24 6 5076
Новости

ЦИК Белоруссии обнародовал предварительные итоги выборов: за Лукашенко — 80,23% Светлана Тихановская по данным ЦИК набирает 9,9%...

5 49 6 10818
Блоги

Ксения Собчак телеведущая, общественный деятель

Ждать курс на адекватность Зачем нужен был реальный арест Сафронова и зачем от него требуют раскрыть источники его статей? Почему бы не предоставить хоть одно реальное обоснование вины, вместо кормежки байками?..

5 31 6 6958 07.08
Интервью Особое мнение

Дмитрий Быков гость: Дмитрий Быков писатель

Я давно уже как-то не испытывал шанса гордиться Родиной. И то, что мы сделаем первую вакцину – очень хочется верить. Другое дело, хочется верить, что она будет хорошей…

5 64 6 25624 03.08
#слушать 39:35 8читать ;смотреть $скачать 9.1 МБ

Популярное за неделю

Новости

Министр просвещения РФ заявил, что уже в следующем году в школах появятся учителя-наставники и учителя-методисты В интервью «Российской газете» он отметил, что новая система призвана создать условия для непрерывного профессионального развития педагогов…

5 7 6 19164
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Становится понятно, что опасность огромная и что белорусские партизаны через несколько часов войдут в Москву и в наказание за испуг Лукашенко, вероятно, засеют картофелем Красную площадь…

5 67 6 98939 05.08
#слушать 50:08 8читать ;смотреть $скачать 11.5 МБ
Голосование
Где бы вы хотели больше жить?
5 53 6 4610 09.08
Блоги

Юлия Латынина журналист

+ Батька, похоже, был прав Батька, похоже, был прав Вагнеровцы договорились о переезде в Санаторий за сутки до того, как «опоздали» на самолет…

5 152 6 342747 04.08
8читать ;смотреть
Блоги

Дмитрий Гордон украинский журналист

+ Интервью с Александром Лукашенко Интервью с Александром Лукашенко Та я про Москву уже даже не говорю. Без денег там делать нечего. А у меня нет денег. Вы понимаете? У меня нет денег, чтобы бежать и там жить, как Янукович. И это не главное. Это важно: важно, потому что у меня же еще и дети…

5 164 6 130823 06.08
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8672932
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4587293

Сегодня в эфире