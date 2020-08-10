Владелец «Спартака» Федун не станет снимать команду с Чемпионата после беседы с президентом РФС Дюковым

Владелец «Спартака» Леонид Федун не станет снимать команду с Чемпионата после беседы с президентом Российского футбольного Союза Александром Дюковым. Об этом РБК сообщил источник в РФС, а также собеседник в столичном клубе. При этом скандал вокруг судейства в матче Спартак –Сочи не утихает.

Московский «Спартак» упустил победу над «Сочи» в домашнем матче первого тура РПЛ. Встреча на Открытие арене закончилась грандиозным скандалом. Эксперты, а также болельщики считают, что главный арбитр встречи Василий Казарцев незаслуженно назначил два пенальти в ворота красно-белых. По окончании игры, которая завершилась вничью 2-2, владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что снимет команду с чемпионата. Назвав Премьер-Лигу «клоунадой», в которую не хочет вкладывать деньги.

Сегодня выяснилось, что главе РФС Александру Дюкову удалось отговорить хозяина Спартака от такого шага. Заявление Федуна сразу после матча с «Сочи» было эмоциональным, сообщает РБК.

Между тем, развернулась активная кампания с целью отменить результат матча. Почетный президент Олимпийского комитета России Александр Жуков заявил РИА Новостям, что ошибки арбитров наносят вред отечественному футболу. И предложил пожизненно дисквалифицировать Василия Казарцева и его бригаду. Кроме того, Вице-спикер Госдумы призвал аннурировать результат матчи Спартак – Сочи и устроить переигровку. С аналогичным предложением выступил и Фонд защиты прав спортсменов. Который обратился с соответствующей просьбой в контрольно-дисциплинарный комитета РФС.

В Регламенте Российской Премьер Лиги сказано, что аннулирование результата матча возможно лишь по решению контрольно-дисциплинарного комитета РФС. Для этого «Спартак» должен направить соответствующий протест.