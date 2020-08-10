По результатам ЦИКа Белоруссии Лукашенко побеждает с большим отрывом. Оппозиция с этим не согласна

ЦИК Белоруссии объявил предварительные результаты президентских выборов, согласно которым побеждает с большим отрывом Александр Лукашенко. Оппозиция с этим не согласна.

Выборы прошли при очень высокой явке – 84%, причем половина избирателей проголосовали на досрочных выборах. На них жаловались правозащитники, сообщавшие о недопуске независимых наблюдателей. Первые результаты были объявлены накануне сразу после закрытия участков – данные официальных экзитполов говорили о том, что Александр Лукашенко набрал более 80% голосов. Цифры от ЦИКа в итоге оказались практически такими же, их объявила глава Центризбиркома Лидия Ермошина.

Светлана Тихановская, единственный допущенный до выборов кандидат от оппозиции, уже заявила, что не признает эти результаты. В ее штабе утверждают, что она на самом деле набрала более 70% голосов – такой результат Тихановская получила на участках по всей Белоруссии, где достоверно известно, что фальсификаций и подтасовок не было. Протоколы с такими данными действительно накануне публиковали СМИ. Команда Тихановской намерена доказывать нарушения и настроена на долгосрочный протест. Известно также, что на многих избирательных участках за рубежом она также с большим отрывом опередила по голосам Лукашенко. В посольстве в Москве действующий президент обошел Тихановскую, но менее чем на 10%. Согласно данным платформы «Голос», которая проводила альтернативный подсчет голосов, 80% от миллиона зарегистрированных в сервисе белорусских избирателей выбрали в бюллетене Тихановскую.

Всего на выборах в республике в избирательных списках было почти 7 миллионов человек. Финальные итоги голосования Центризбирком республики объявит в эту пятницу, 14 августа.

Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело после ночных протестов несогласных с результатами выборов. Они прошли почти в 33 городах.

Уголовное дело завели пока по двум статьям — о массовых беспорядках и о применении насилия в отношении представителя власти. Сейчас следствие продолжат устанавливать лица, причастные к выступлениям — сообщает белорусское агентство «БелТА» со ссылкой на руководителя СК Ивана Носкевича.

Тем временем в МВД Белорусии объявили, что в ходе вчерашних митингов пострадали 39 сотрудников силовых органов и как минимум 50 гражданских лиц. В сообщении полиции уточняется, что во время «незаконных акций протеста» было задержано около трёх тысяч человек, из которых треть приходится на столицу республики. Отдельно в ведомстве подчеркнули, что боевое оружие при разгоне акций не применялось и погибших нет.

Тем временем у белорусских правозащитников другая информация. Как сообщает агентство ТАСС, представитель центра «Весна» Валентин Стефанович объявил о том, что в Минске спецтранспорт наехал на участников акции, в результате чего был убит человек.

Также на сайте правозащитного центра сказано, что административные аресты и штрафы в результате вчерашних событий получили уже как минимум 600 человек.

Белорусский политолог Андрей Суздальцев в интервью РБК сказал, что впервые в Белоруссии такое мощное проявление общественного недовольства.

Александр Лукашенко утверждает, что беспорядки в Белоруссии были организованы извне. Протестующими управляли из Польши, Чехии и Великобритании. По его словам, участники акций протеста пытались взять штурмом органы власти в двух населенных пунктах. Лукашенко подчеркнул, что не допустит Майдана и даст адекватный ответ на попытки разорвать страну.

Европейский союз может рассмотреть вопрос о введении новых санкций в отношении Минска. Этого не исключают в МИДе Польши. В правительстве Германии утверждают, что выборы в Белоруссии не отвечали минимальным стандартам демократии. Противоположного мнения придерживаются официальные наблюдатели от стран СНГ. Об этом сказал глава исполнительного комитета содружества Сергей Лебедев.

Согласно официальным сообщениям, Александра Лукашенко с переизбранием поздравили действующий и бывший президенты Казахстана Токаев и Назарбаев, поздравительную телеграмму в Минск направил и Владимир Путин. Первым откликнулся на победу Лукашенко лидер КНР Си Цзиньпин.