Суд оставил в силе административный надзор за Варварой Карауловой

Суд отклонил апелляционную жалобу адвокатов бывшей студентки МГУ.

Мосгорсуд признал законным решение об административном надзоре за Варварой Карауловой, осужденной за попытку вступить в запрещенную террористическую группировку «Исламское государство», передает «Интерфакс».

Караулова, будучи студенткой МГУ, была арестована в октябре 2015 года. И вскоре осуждена на 4,5 года колонии. В 2019 году Варвара Караулова была освобождена.

Ранее Кунцевский суд частично удовлетворил ходатайство МВД по району Кунцево об установлении административного надзора за Карауловой. По решению суда, девушке нельзя находиться вне дома с 23.00 до 6.00, если это не связано с работой.

Также по решению суда ей необходимо два раза в месяц являться для регистрации в территориальное отделение МВД.

Как сообщили в Мосгорсуде, новый срок административного надзора установлен до погашения Карауловой судимости, то есть до 27 апреля 2029.