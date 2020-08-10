Лукашенко назвал выборы праздником, который «кому-то захотелось испортить»

Так он прокомментировал вчерашние акции протеста несогласных с результатами выборов.

«Меня, честно говоря, умиляет, когда с маленьким детишками приходят [на выборы]. Понимаете, это праздник. Кому-то захотелось испортить этот праздник. Мы их увидели — они засветились еще ярче этой ночью. Мы отфиксировали (вам это известно, как бывшему разведчику) звонки из-за границы. Из Польши, Великобритании и Чехии были звонки, управляли нашими, извините меня, овцами: они не понимают, что делают, и ими начинают уже управлять», — заявил Лукашенко. По его словам, участники акций протеста пытались взять штурмом органы власти в двух населенных пунктах. Лукашенко подчеркнул, что не допустит Майдана и даст адекватный ответ на попытки разорвать страну.

Согласно официальным данным, Александр Лукашенко набрал более 80% голосов, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская заручилась поддержкой чуть менее 10%. В штабе Тихановской заявили, что результаты выборов не признают.

В МВД Белоруссии заявили, что в ходе беспорядков 9 августа пострадали 39 правоохранителей и более 50 гражданских лиц, задержаны три тысячи человек.