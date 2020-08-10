«Медуза»: Фармкомпании призывают отложить регистрацию вакцины от коронавируса, которую разрабатывают в центре Гамалеи

Фармацевтические компании и ряд исследовательских организаций, по данным издания «Медуза», призывают отложить регистрацию вакцины от коронавируса, которую разрабатывают в центре имени Гамалеи.

Ассоциация организаций клинических исследований направила обращение в Минздрав. В нем отмечается, что создатели вакцины не завершили ее тестирование с участием даже сотен человек.

Клинические исследования еще не закончены, — пояснила «Эху» главный редактор профильного издания «Фармацевтический вестник» Полина Звездина.

Регистрация некачественной вакцины лишь повредит репутации России, — считает Полина Звездина.