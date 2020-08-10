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12:32, 10 августа 2020

Путин поручил профинансировать вакцинацию от гриппа этой осенью до 60% населения страны

Она должна охватить и 75% граждан России, которые относятся к группе риска. На официальном сайте Кремля говорится, что вакцинация от коронавируса начнется после официальной регистрации вакцины.



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