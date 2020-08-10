Оппозиционный кандидат на пост президента Светлана Тихановская обвинила руководство Белоруссии в попытке сохранить власть с помощью силы. Она считает, что власти должны разрешить акции протеста и обеспечить на них порядок. При этом Тихановская результаты голосования, которые объявил Центризбирком, не признаёт. Она утверждает, что набрала не 10% голосов, а в несколько раз больше. Согласно данным ЦИКа, Александр Лукашенко смог заручиться поддержкой 80% избирателей.

Эксперт Института развития интеграционных процессов Дмитрий Болкунец в эфире «Эха» назвал очевидным проигрыш Лукашенко на выборах.

«Сейчас появились десятки примеров протоколов, даже в Минске, где Лукашенко с треском проигрывает выборы и побеждает Светлана Тихановская с результатом как раз примерно более 70 процентов. А на соседних участках, где не было наблюдателей, выигрывает Лукашенко. Очевидно, что это уже идет фальсификация, и я знаю, что в некоторых районах главы избирательных комиссий отказываются подписывать итоговые протоколы, понимая свою ответственность перед законом. Очевидно, им спускали цифры сверху, они отказываются подписывать то, что им спускают сверху.

Д.Болкунец добавил, что белорусское общество созрело к серьезным переменам. По его словам, в десятках городов Белоруссии проходят крупные протестные митинги несогласных с официальными результатами голосования.