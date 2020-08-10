МВД Белоруссии сообщает о трех тысячах задержанных во время акций протеста

3 тысячи человек, как утверждают в белорусском МВД, были задержаны накануне в ходе протестных акций в разных городах страны. Правозащитники публиковали цифры на порядок меньше.

В 33 населенных пунктах Белоруссии «зафиксированы очаговые сборы граждан», так в МВД назвали протестные митинги, начавшиеся накануне после закрытия избирательных участков. По данным ведомства, около тысячи человек были задержаны в Минске и более двух – в других регионах республики. Боевое оружие в отношении протестующих не использовалось, — говорят в МВД. В сообщении также утверждается, что часть госпитализированных после столкновений граждан находились в состоянии алкогольного опьянения. Всего пострадавших среди протестующих более 50, среди сотрудников милиции – около 40, некоторые из них находятся в больнице. Ранее правозащитники также сообщали об одном погибшем в Минске.

Правозащитный центр «Весна» также сообщает о десятках пострадавших, но по их данным, задержанных гораздо меньше – всего чуть более 200, большинство из них в Минске.

Акции протеста начались В Белоруссии накануне после публикации результатов официальных экзитполов, согласно которым действующий президент Александр Лукашенко побеждает с огромным отрывом. Митинги жестко разгоняли силовики, применяя против демонстрантов водометы, дубинки, светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

Ранее в Следственном комитет Белоруссии сообщили о возбуждении уголовных дел по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении сотрудников милиции.