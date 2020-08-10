Тихановская заявила, что считает себя победителем на выборах президента Белоруссии

ТАСС сообщает, что соответствующим образом она ответила на вопрос корреспондента на своей пресс-конференции.

Тихановская также заявила, что не собирается покидать Белоруссию.

По ее мнению шаги властей при разгоне демонстраций были несоразмерными. «Мы за мирные перемены. Меры, которые применила власть, были несоразмерными. Люди остались на участках, чтобы защитить свои голоса. Мы со своей стороны будем делать все, чтобы такого больше не повторилось», — сказала она.

Согласно данным ЦИК Белоруссии, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, а его основная соперница Светлана Тихановская — 9,9%. Штаб Тихановской эти результаты не признает.