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11:33, 10 августа 2020

МВД Белоруссии отрицает, что в ходе беспорядков в Минске погиб человек

Фото: ТАСС
Фото: ТАСС

Об этом передает ТАСС. Между тем, правоохранительные органы Белоруссии до сих пор не привели своих данных о пострадавших. Правозащитники говорят о том, что в Минске один человек погиб и около 100 пострадали. Милиция применила силу. Следственный комитет Белоруссии возбудил дело по статье о массовых беспорядках.



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