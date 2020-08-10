МВД Белоруссии отрицает, что в ходе беспорядков в Минске погиб человек

Об этом передает ТАСС. Между тем, правоохранительные органы Белоруссии до сих пор не привели своих данных о пострадавших. Правозащитники говорят о том, что в Минске один человек погиб и около 100 пострадали. Милиция применила силу. Следственный комитет Белоруссии возбудил дело по статье о массовых беспорядках.
2020-08-10T11:33:15+03:00
2020-08-10T11:33:15+03:00
https://echo.msk.ru/news/2690117-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3298751.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
11:33, 10 августа 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Дмитрий Медведев: Наша страна ответила на преступное поведение тогдашнего президента Грузии Именно поэтому тогда я принял непростое, но единственно возможное решение – встать на защиту Абхазии и Южной Осетии, сначала защитив их от агрессии, а затем, по просьбе их граждан, признав их полную независимость…
Государственный телеканал «Беларусь 24» сообщил, что Центризбирком подведет итоги выборов в 9 утра Глава ЦИКа Лидия Ермошина, как передает ТАСС, обещала это сделать к двум часам ночи, но затем лишь перечислила отдельные районы в некоторых областях, где, по ее утверждению, Александр Лукашенко набрал больше 90% голосов…