МВД Белоруссии отрицает, что в ходе беспорядков в Минске погиб человек

Об этом передает ТАСС. Между тем, правоохранительные органы Белоруссии до сих пор не привели своих данных о пострадавших. Правозащитники говорят о том, что в Минске один человек погиб и около 100 пострадали. Милиция применила силу. Следственный комитет Белоруссии возбудил дело по статье о массовых беспорядках.