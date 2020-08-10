Россия с сегодняшнего дня возобновляет прямые перелеты на курорты Турции

По требованию турецкой стороны, в самолетах будут действовать меры эпидемиологической безопасности.

С 1 августа из России можно было отправиться в Анкару и Стамбул. Теперь возобновится прямое сообщение с курортными городами — Антальей, Бодрумом и Даламаном, прерванное из-за пандемии в конце марта. В течение нескольких дней прямые рейсы туда планируют запустить больше десятка российских и три турецких авиакомпании. Первые самолеты из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону отправятся в Анталью уже сегодня.

По требованию авиационных властей Турции все компании должны выделить в самолетах места для изоляции пассажиров с подозрением на коронавирус, преимущественно два последних ряда кресел с правой стороны. Также перевозчики обязаны будут убрать из карманов впереди стоящих кресел журналы и другие печатные материалы.

Туроператоры фиксируют активный спрос на пляжные туры в Турцию. По информации ТАСС, темпы бронирования на эти направления практически достигли прошлогодних показателей.