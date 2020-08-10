Путин поздравил Лукашенко с победой на президентских выборах

Об этом сообщает Кремль.

«Рассчитываю, что ваша госдеятельность будет способствовать развитию взаимовыгодных отношений Москвы и Минска» — говорится в поздравлении.

Ранее Лукашенко поздравили президент Казахстана Токаев и председатель КНР Си Цзиньпин. Президент Украины Владимир Зеленский призвал власти и оппозицию Белоруссии к диалогу, а власти Польши предложили провести чрезвычайный саммит ЕС по Белоруссии.

Согласно официальным данным, Александр Лукашенко набрал более 80% голосов, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская заручилась поддержкой чуть менее 10%. В штабе Тихановской заявили, что результаты выборов не признают. После выборов в ряде городов состоялись акции протеста и стычки с ОМОНом.