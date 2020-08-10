Президент Казахстана поздравил Лукашенко с переизбранием

Об этом сообщает пресс-служба Токаева.

«Итоги выборов, состоявшихся в сложной политической ситуации, свидетельствуют о народной поддержке вашего стратегического курса, направленного на укрепление суверенитета и независимости Беларуси», — говорится в сообщении.

Ранее Лукашенко поздравил председатель КНР Си Цзиньпин.

Президентские выборы в Белоруссии состоялись вчера. Явка составила 84,23%. Согласно данным ЦИК у Лукашенко 80,23% голосов, у его основной соперницы Тихановской — 9,9%.

В штабе Тихановской заявили, что результаты выборов не признают. После выборов в ряде городов состоялись акции протеста и стычки с ОМОНом.