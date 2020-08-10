В Минске задержаны журналисты Daily Storm и «Медузы»

На протестах в ночь после выборов милиция задержала корреспондента «Медузы» Максима Солопова, а также журналистов Daily Storm Антона Старкова и Дмитрия Ласенко.

Об этом DS сообщили сами корреспонденты.

Они рассказали, что при задержании не оказывали сопротивления, но тем не менее их побили дубинками, а Солопова «очень избили».

Сейчас связи с журналистами нет, их местонахождение неизвестно. «Медуза» пишет, что не может связаться с Солоповым с 01:30.

МИД России сообщил этим утром, что не получал официальных уведомлений о задержанных россиянах.

Ранее в Минске задержали и выдворили из страны журналистов «Дождя» и «Настоящего времени», они работали без аккредитации.