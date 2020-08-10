В России выявили 5118 новых случаев коронавируса. Зафиксировано 70 летальных исходов

Это сообщает Оперштаб.

26,5% новых случаев не имели клинических проявлений болезни. За сутки в России полностью выздоровело 3 259 человек.

Самое большое число новых случаев коронавируса отмечено в Москве – 694, второе место занимает Свердловская область – там заболели 179 человек, далее следует Петербург, где выявлено 157 новых зараженных. Аналогичная ситуация наблюдалась и в последние дни, однако в Ханты-Мансийском автономном округе и в Московской области было отмечено больше случаев и эти регионы выходили в число лидеров по количеству больных. По всей стране от коронавируса умерли за последние 24 часа 70 человек, это на 7 меньше, чем днем ранее. В частности, 13 пациентов скончались в Москве, 10 — в Свердловской области и семь — в Санкт-Петербурге, сообщили в оперативном штабе. В целом врачи наблюдают тенденцию к снижению числа зараженных коронавирусом, но в ряде регионов зафиксированы отдельные скачки в статистике по числу выявленных новых случаев COVID-19.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 892 654 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 15 001 летальный исход, выздоровел 696 681 человек. Число заболевших коронавирусом в мире превысило 20 миллионов человек.