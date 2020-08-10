Предварительное слушание по делу о контрабанде кокаина пройдет сегодня в Петербурге

На скамье подсудимых — бывший следователь.

Бывшего следователя Николая Воробьева обвиняют в краже более 10 килограммов кокаина из вещдоков. По версии обвинения, Воробьев подменил кокаин на другую смесь. После вместе с еще одним неустановленным лицом продал наркотик. При этом ранее Воробьев уволился из органов по собственному желанию. Воробьев работал следователем с 2015 по 2017 год. По информации издания «Фонтанка ру», он вел дело чемпиона Европы по кикбоксингу Александра Большакова. Большокова осудили за контрабанду кокаина из Уругвая.

Николай Воробьев находится под стражей уже два года