Штаб Тихановской намерен объявить о своих дальнейших действиях в ближайшие часы

Штаб оппозиционного кандидата Светланы Тихановской намерен объявить о своих дальнейших действиях в ближайшие часы. Ее доверенные лица утверждают, что результаты выборов не признают. По их данным с участков, во всех районах Белоруссии у Тихановской 70-80% голосов. Согласно же данным ЦИКа, она набрала чуть менее 10% голосов избирателей, в то время как у Александра Лукашенко более 80%.

Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» координатор штаба Виктора Бабарико, участница кампании Светланы Тихановской Мария Колесникова.

«Нет, мы не признаем (результаты ЦИКа – Э.М.) и сегодня на пресс-конференции мы, в том числе, будем давать оценку этому факту и говорить о дальнейших наших действиях», — сказала она.

М.Колесникова подчеркнула, что за Светлану Тихановскую было отдано гораздо больше голосов, чем официально признал ЦИК. «Это говорит о том, насколько власть неадекватна, потому что просто очевидно людям, которые приходили на избирательные участки, по гармошкам, в которые складывали бюллетени, видно, что этих гармошек было большинство на большинстве участков. За Тихановскую мы складывали бюллетени в гармошки и по урнам, которые были прозрачные, было видно, что там очень много гармошек. Все сейчас изумлены и расценивают это как плевок», — отметила она.

«У нас сегодня, в том числе, будет обращение к избирателям, потому что сейчас очень важно понять, какими инструментами можно пользоваться дальше для того, чтобы не допускать каких-то кровавых событий, как было вчера. Мы знаем, что в некоторых случаях власть особо цинично применяла силу против мирного народа. Мы будем призывать наших сторонников к законным методам для того, чтобы власть наконец-то услышала свой народ. Мы надеемся на благоразумие власти, мы призываем их быть адекватными и не поступать так, как они поступали вчера ночью», — сказала Колесникова.

М.Колесникова отметила, что ее соратники сейчас проверяют информацию о гибели гражданина Белоруссии в ходе вчерашних акций протеста.

«Мы сейчас работаем над тем, чтобы найти еще какое-то подтверждение помимо информации от правозащитников. На сайте Следственного комитета еще нет этих данных. Возможно, эту информацию собираются скрыть. Мы собираемся проводить свое расследование, чтобы подтвердить или не подтвердить, это факт», — подчеркнула она.

М.Колесникова также добавила, что на сегодняшней пресс-конференции будут озвучены дальнейшие действия сторонников кандидата в президенты Светланы Тихановской.